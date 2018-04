Abdoulaye Bibi Baldé : «Le gouvernement mise sur une transformation digitale de l’économie nationale »

Le Ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique a validé son Rapport de la revue annuelle conjointe (RAC) 2018 sur le plan national.

«Le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du PSE pour l’attente des objectifs de croissance forte et durable, mise en particulier sur une transformation digitale de l’économie nationale », a déclaré le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé. C’était à l’occasion d’une rencontre de validation de la revue annuelle conjointe sur le plan national. Pour lui, la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires sera accélérée avec la redynamisation du cadre de concertation des points focaux TIC des départements ministériels, pour une meilleure collaboration dans la mise en œuvre de projets des secteurs ciblés avec l’appui de nos partenaires techniques et financiers. A l’en croire, le Chef de l’Etat a donné l’instruction depuis deux semaines pour une mise en sécurité des systèmes d’information à travers le renforcement des capacités et une sensibilisation des autorités sur la cyber-sécurité, la protection des enfants en ligne et des infrastructures publiques. D’après, le Ministre de la Communication, de nombreux défis persistent encore et sont à révéler. A ce titre, dira-t-il, mon département s’attèlera à l’accompagnement de la SN Laposte pour sa restructuration, mais aussi pour la mise en place d’un cadre de dialogue et de concertation pour tous les acteurs postaux. Concernant la communication, M. Baldé a indiqué que les textes d’application du code de la presse seront finalisés au mois de juin pour un encadrement efficace des professionnels des medias. La RAC 2018 entre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre et du partage des résultats de la politique économique et sociale du Sénégal. Ainsi, parmi les points à améliorer, on peut citer la mal répartition des services de télécommunications dans l’ensemble du pays. Il y a aussi un déficit pour le projet d’aménagement numérique des politiques, une absence d’implication des collectivités locales, mais également d’une structure d’alertes et de veille contre la cybercriminalité. A cela s’ajoutent l’insuffisance de moyens financiers et matériels, des difficultés d’accès à la commande publiques, le manque de personnels qualifiés, l’insuffisance de la formation continue et le manque d’outils de suivi évaluation et de mesures de performances.

Zachari BADJI