Abdoulaye Wade à Macky Sall: “Menul xamoul lunuko jox”

On dirait que la politique c’est dans les veines de l’ancien Chef de l’Etat Abdoulaye Wade. Lors de sa campagne électorale à Dagana il n’a pas manqué de tirer sur Macky et de fustiger la gestion du chef de l’Etat qu’il juge incompétent.

Le retour de l’ancien président de la République Abdoulaye Wade sur la scène politique a avivé les législatives. Toutefois, il n’hésite pas de proférer des avertissements au président Macky Sall et son régime sous lequel son fils a été incarcéré pour détournement de deniers publics. Devant la population daganoise Wade affirme que Macky Sall succèdera en prison à ceux qu’il a envoyés là-bas. Face à la conjoncture décriée par de nombreux sénégalais, « le pays pleure parce que les gens sont fatigués. Ils me l’ont fait savoir, qu’il faut que je vienne diriger leur liste mais j’avais abandonné la politique », a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Que Macky Sall arrête de détruire ce pays ». Loin d’être tendre avec son successeur, Wade ne cherche pas de gant pour tirer sur Macky. « Je pensais que mon successeur s’appuierait sur mes legs pour aller de l’avant, mais je n’ai jamais pensé qu’il détruira ce que j’ai réalisé dans ce pays » s’est désolé Wade. La tête de liste de la « coalition gagnante Wattu Senegaal » a souligné : « tout le Sénégal souhaite le départ de Macky Sall. On avait espoir en lui. Moi qui vous parle, j’avais de l’espoir en lui puisque je lui avais dit que je le soutiendrai mais dafa tass sun yaakaar(il nous a déçus) avant d’ajouter ; Menul Xamoul lunoko jox(il est incompétent et ne sait pas ce qu’on lui a confié) ».

Safiyatou Diouf Ndiaye