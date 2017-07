Abdoulaye Wade demande aux citoyens de « se mobiliser… »

« Devant l’indignation générale des sénégalais provoquée par la rétention volontaire des cartes d’électeurs, Macky SALL a trouvé un subterfuge pour donner l’impression qu’il est en train de faciliter l’obtention de la carte d’électeur en saisissant le conseil constitutionnel.

La saisine du conseil et la décision prise constituent un dilatoire pour ne pas délivrer les cartes d’électeurs, Macky SALL et son gouvernement ayant eu largement le temps de produire toutes les cartes et de multiplier les commissions de distribution pour que chaque électeur puisse entrer en possession de sa carte d’électeur.

Malgré la confusion entretenue à dessein pour priver une partie importante de sénégalais de leur droit de vote, malgré surtout la volonté d’empêcher les jeunes de voter en exprimant leur choix sans équivoque en faveur de l’opposition, notamment la coalition gagnante wattu sénégaal, les mesures préconisées par le conseil constitutionnel nous amènent à demander à tous les citoyens qui ont un des documents visés par l’avis du conseil (anciennes cartes d’identité, anciennes cartes d’électeur ou passeport) à se présenter à leurs centres de vote et de rechercher leurs bureaux avec l’assistance des militants et mandataires pour les guider.

La Coalition Gagnante Wattu Senegaal dénonce avec la plus grande fermeté la confusion découlant de l’avis du conseil constitutionnel autour des documents devant être produits par ceux qu’ils appellent les primo-inscrits. Le gouvernement, suivi par le conseil constitutionnel, n’a donné aucune précision se contentant d’indiquer vaguement le ministère de l’intérieur comme autorité chargée de délivrer les « documents d’identification ». Le gouvernement ne précise pas non plus, compte tenu de la centralisation des services à Dakar, l’autorité chargée de délivrer ces documents à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

La coalition gagnante wattu senegaal qui considère que l’énergie dépensée pour délivrer de prétendus documents d’identification est largement suffisante pour délivrer les cartes d’électeurs à leurs ayant droit.

Dans ces conditions la Coalition Gagnante Wattu Senegaal exprime sa totale désapprobation et dénonce une mesure qui crée plus de problèmes qu’elle n’en résout. Le conseil constitutionnel qui autorise le gouvernement à violer la loi vient encore une fois de s’illustrer dans le mauvais sens en apportant la preuve de son inféodation à Macky SALL qui se comporte en dictateur qui a réussi à se soumettre un pan entier de la justice avec des juges aux ordres.

La coalition exige que le gouvernement prenne immédiatement toutes les mesures nécessaires au niveau de chaque commune et de chaque centre de vote pour permettre aux électeurs de connaître avec exactitude leurs centre et leur bureau de vote.

La coalition demande à tous les militants et responsables, notamment à ceux qui seront appelés à siéger dans les bureaux de vote de rester particulièrement vigilants pour surveiller ceux qui ne comptent que sur la triche pour gagner. Elle demande aux citoyens de se mobiliser dès à présent jusqu’à la proclamation des résultats pour protéger leur vote contre les fraudeurs qui, après avoir volé leurs cartes, feront tout pour violer leur vote. »