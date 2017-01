Abo Sèye accusé de viol sur sa nièce

Gérant d’une salle de musculation et garde du corps à ses heures perdues, Abo Sèye, 35 ans, gabarit de lutteur, a comparu hier devant le tribunal correctionnel de Diourbel pour répondre du délit de viol sur mineure. La présumée victime, P.S, élève en classe de sixième à Touba, accuse son oncle d’avoir abusé d’elle sexuellement à deux reprises dans la chambre de sa mère avant de menacer de la tuer si elle venait à le dénoncer. Fatiguée des assauts répétés de son oncle « say-say», la fille a décidé de tout raconter à sa grand-mère qui, à son tour, a avisé sa mère. Ces accusations ont été dégagées en touche par le mis en cause malgré le témoignage de la petite S.S, venue confirmer à la barre la version de sa grande soeur P.S. Il jure qu’il n’a eu aucun rapport sexuel avec la plaignante qu’il considère comme sa fille. Me Assane Dioma Ndiaye, avocat de la partie civile, a soutenu à la barre que P.S n’était ni plus ni moins que l’esclave sexuelle de Abo Sèye. Il a demandé dix millions Fcfa en guise de dommages et intérêts. Le procureur Baye Thiam, qui estime que le délit de viol est suffisamment établi, a requis contre Abo Sèye une peine de deux ans de prison ferme. Une réquisition contre laquelle, Me Abdoulaye Babou a manifesté son total désaccord. Selon la défense, il n’existe dans le dossier aucune preuve pouvant corroborer les charges retenues contre son client. C’est pourquoi, il a sollicité la relaxe pure et simple. Le délibéré sera connu le 26 janvier prochain.