Abonnés Canal+, voici pourquoi vous ne captez plus TF1…

Le bras de fer entre TF1 et Canal+ continue. Le groupe de Vincent Bolloré vient de cesser la diffusion des chaînes du groupe TF1 à ses abonnés. Explications.

Rien ne va plus entre TF1 et Canal+. Les deux groupes audiovisuels se livrent une véritable guerre depuis de longs mois. En effet, TF1 souhaite que Canal+ lui verse environ 20 millions d’euros par an pour diffuser ses chaînes gratuites (TF1, TFX, TMC, TF1 Series films, LCI) sur son bouquet CanalSat et son application MyCanal. De son côté, Canal+ n’entend pas céder à ce qu’il estime être « du chantage ». Pourquoi devrait-elle payer TF1 alors même que ces chaînes sont diffusées gratuitement sur la TNT et Internet ?

Impasse

Comme le contrat de diffusion a pris fin ce mercredi 28 février sans qu’un accord ait été trouvé, Canal+ a été contraint de stopper la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur ses services : « Le Groupe Canal Plus regrette l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations avec TF1 après 18 mois de discussions et se voit contraint d’interrompre la diffusion des chaines TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et leurs services associés. Cette décision est le résultat de l’intransigeance de TF1 qui abuse de sa puissance de marché, et notamment de son canal numéro 1, pour imposer unilatéralement à ses distributeurs, dont le Groupe Canal Plus, de payer pour continuer à diffuser ses chaînes disponibles gratuitement sur la TNT et sur Internet […] Le Groupe Canal Plus réaffirme son souhait de pouvoir diffuser les chaînes gratuites de TF1 mais n’entend pas payer pour la diffusion de ces chaînes […] qui occupent des fréquences nationales relevant du domaine public qui leur ont été octroyées gratuitement ».

M6 moins gourmand que TF1

De son côté, TF1 affirme avoir déjà trouvé un accord avec Bouygues Telecom (TF1 fait également partie du groupe Bouygues) et SFR. Elle demande donc aux autres opérateurs (Orange, Free et Canal+) de s’aligner : « Nous demandons exactement le même prix par abonné que celui négocié avec SFR. Ni plus ni moins » a ainsi expliqué le directeur général adjoint de TF1 au Figaro. Et si TF1 négocie séparément avec chacun des opérateurs, c’est pour éviter que ces derniers fassent front commun et coupent tous en même temps la diffusion des chaînes TF1. De la même manière, le groupe M6 souhaite également faire payer l’accès à ses chaînes aux opérateurs mais s’est montré beaucoup moins gourmand. Il a donc trouvé un accord rapidement avec les différents fournisseurs (à l’exception de Free).

Quoi qu’il en soit, si TF1 arrive à ses fins, il y a de fortes chances pour que ce coût soit répercuté sur les abonnés…