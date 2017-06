Aboubacry Bâ quitte la chaine canal plus

Aboubacry Ba avait rejoint canal plus en septembre 2012, l’ancien journaliste de la radio et télévision sénégalaise, animait avec Phillip Doucet l’émission « Les Talents D’Afrique ». Après 5 années passées à la chaine canal plus, Aboubacry Ba va tenter un nouveau challenge en Guinée avec le grand groupe de Communication CIS/ Média lancé par Antonio Souaré, l’actuel président de la fédération de football de Guinée. Le patron de CIS/Média qui veut lancer la plus grande chaîne de télévision sportive en Afrique a recruté le talentueux journaliste du Sénégal pour diriger son projet de télévision.

