Absence de Kara: Aliou Cissé explique pourquoi

En conférence de presse pour la publication de la liste des joueurs sectionnés pour la coupe d’Afrique des nations de 2019 en Egypte, Aliou Cissé s’est exprimé sur l’absence de Kara Mbodji.



Ce vendredi, Aliou Cissé a publié une liste élargie de 25 joueurs pour la coupe d’Afrique des nations 2019. Comme pour les derniers matchs, le sélectionneur des lions n’a pas sélectionné Kara Mbodji. Interrogé sur l’absence du défenseur sénégalais, le technicien sénégalais parle de concurrence « Kara a été un élément important de cette équipe nationale. Mais ces performances remontent à une année suite à sa blessure au genou. Mais les absences nous ont permis d’essayer d’autres joueurs et Salif Sané s’est imposé à ce poste auprès de Kalidou Koulibaly. Il y a aussi Cheikhou Kouyaté et Pape Abou Cissé qui sont de bons défenseurs. Ils sont compétitifs depuis le début de la saison et ils méritent leur sélection », a déclaré Aliou Cissé.



Il ajoute par la même occasion qu’il a « suivi le début de saison de Kara à Nantes et son retour à Anderlecht. Il a vécu une saison difficile. Je l’ai suivi jusqu’au dernier moment, mais j’ai finalement décidé de ne pas le sélectionner ».