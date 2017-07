ABSENCE DU PAPE DU SOPI A LA PRIERE DU VENDREDI A TOUBA INTERROGATIONS SUR LE DEPART PRECIPITE DE WADE

Autant la visite de Me Abdoulaye Wade (tête de liste nationale de la coalition gagnante Wattu Senegaal) à Touba n’a pas été de tout repos, autant son séjour dans la capitale du mouridisme a été très mouvementé pour lui et les autorités de la cité religieuse. Car, ces dernières ont tout tenté pour être à équidistance des tenants de l’actuel régime et de l’ancien président de la République.

Et sans risque de se tromper, on peut dire que tout n’a pas été rose pour le Pape du Sopi. Déjà, il n’a pas élu domicile, cette fois-ci, à la Résidence Khadimou Rassoul située en face de la grande mosquée de Touba. D’habitude, c’est là qu’il était reçu par le Khalife ou par son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

En effet, Me Abdoulaye Wade et sa délégation ont été logés à la nouvelle Résidence de Darou Marnane, pendant trois jours. Raison évoquée par les autorités de Touba : des travaux de rénovation sont en cours à la Résidence Khadimou Rassoul depuis déjà plusieurs semaines. Mais un autre fait qui a suscité de multiples interrogations, c’est la décision de Me Wade de quitter Touba un vendredi sans y effectuer la grande prière. Une première depuis son accession à la magistrature suprême en 2000.

Le responsable libéral Serigne Assane Mbacké explique que le leader du Parti démocratique sénégalais (Pds) a précipitamment quitté Touba parce qu’il devait répondre à l’invitation du Khalife général des Tidianes, à Tivaouane.

L’As