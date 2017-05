ABUS D’AUTORITE, VIOLENCE ET VOIE DE FAIT… Aminata Wade réclame 500 millions au Maire Alioune Ndoye

500 millions, telle est la somme que la dame Aminata Wade réclame à Alioune Ndoye, Maire de la commune de Dakar-Plateau, et son agent municipal Adama Diop. Ils ont été attraits à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, hier, pour violence et voie de fait, violation de domicile, destruction de biens appartenant à autrui, complicité de ces chefs et abus d’autorité. Délibéré le 8 juin prochain.

La dame Aminata Wade, l’agent municipal Adama Diop et le Maire de la commune de Dakar-Plateau, ont soldé leurs comptes, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. S’agissant des faits, Madame Aminata Wade avait signé un contrat, le 7 janvier 2010, avec Béthio Ndiaye, par ailleurs Directeur de l’école Berthe Maubert, sise à Dakar Plateau, pour exploiter un hangar qui faisait office de dépôt d’ordures. « J’avais pris cet hangar pour ouvrir une agence de voyage et un restaurant. En contrepartie, je devais réfectionner les toilettes, la cour de l’établissement, mais aussi l’école y gagnait quelque chose. Il faut dire que j’ai injecté plus de 15 millions pour la réfection des toilettes, entre autres travaux », a déclaré la plaignante à la barre. Mais un jour, alors qu’elle était en train d’exercer son commerce, Aminata Wade a eu la visite inopinée des éléments de la Mairie de Dakar-Plateau qui, selon elle, l’ont sommée de quitter les lieux sous prétexte que le contrat qu’elle détenait n’était pas légal. « Face à mon refus de vider les lieux, ils ont emporté le tableau d’affichage qui était à l’entrée du restaurant. J’ai entamé des démarches auprès de la Mairie pour récupérer ledit tableau, mais en vain. Une semaine après, Adama Diop est venu avec 10 autres agents de la Mairie pour casser le second tableau que j’avais installé. Ils nous ont demandé de partir. On a été brutalisés avant qu’ils ne ferment le magasin avant leur propre cadenas », a-t-elle expliqué à la barre. Avant de poursuivre : « au moment où je vous parle, mon chargeur d’ordinateur et mes affaires sont à l’intérieur dudit magasin ». Les déclarations de la dame ont été balayées d’un revers de main par l’édile de Dakar-Plateau selon qui, c’est lui-même qui avait donné l’ordre à ses agents d’aller dire à la dame de quitter les lieux. Alioune Ndoye explique : « jusqu’à ce jour, elle ne s’est pas exécutée. Malgré cela, on a enfermé ses bagages qui sont toujours là-bas. S’agissant des faits, la dame a pris 2 salles de classe de cette école publique qu’elle a modifiées pour ouvrir un Tangana et une agence de voyage. Mais le directeur n’avait pas la charge de lui faire ce contrat. Pis, le Directeur est allé à la retraite le 31 décembre 2009 et le contrat a été signé le 7 janvier 2010. On lui a donné plusieurs sommations pour quitter les lieux, mais en vain ».

Le Maire a été conforté dans ses déclarations par son agent municipal, Adama Diop. Ce dernier a affirmé à la barre qu’il s’est rendu sur les lieux à plusieurs reprises pour remettre à la dame des sommations. Et la dernière fois, c’était avec un huissier de justice. « Je devais accompagner l’huissier pour faire le constat, mais on n’a rien cassé là-bas. Nous avons été effectivement envoyés par le Maire », a-t-il déclaré. Par ailleurs, les témoins Fana Ndiaye et Amadou Diallo ont soutenu qu’effectivement, des agents de la Mairie se sont présentés ce jour-là dans leur magasin. Sans les brutaliser, ils leur ont demandé de partir. Pis, les agents ne leur ont même pas laissé le temps d’enlever leurs tenues de travail. Invités à faire leurs plaidoiries, les avocats de la partie civile persistent et signent que leur cliente n’a pas reçu de sommations. Selon Me Souleymane Ndéné Ndiaye, le Maire pense qu’il peut se faire justice lui-même en utilisant sa police municipale. Il a intérêt à revoir ses cours de droit. Sur ce, la robe noire a demandé au tribunal de déclarer Adama Diop coupable des délits de violence et voie de fait, violation de domicile, destruction de biens appartenant à autrui. Pour le Maire, il a demandé les mêmes sanctions avant d’y ajouter le délit d’abus d’autorité. Pour sa part, Me Baboucar Cissé, un autre avocat de la partie civile, a indiqué que la constance de leur culpabilité dans cette affaire ne fait pas de doute. C’est pourquoi, la partie civile réclame 500 millions à titre de dommages et intérêts. Le Parquet s’en est rapporté à la clairvoyance du tribunal. Pour terminer, la défense a déclaré que le Directeur d’école n’a pas à signer un tel contrat. Me Doudou Ndoye de dire que « seul le maire est habilité à le faire parce que c’est le représentant de l’Etat dans la commune ». Même tonalité chez Me Ibrahima Mbengue qui estime qu’Adama Diop n’a fait qu’exécuter l’ordre de son patron. Ainsi a-t-il plaidé pour le renvoi des fins de la poursuite. Délibéré le 8 juin prochain.

Cheikh Moussa SARR