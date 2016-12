ABUS DE CONFIANCE Xavier Sagna réclame 90 millions à son collaborateur

0

Le Président du tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé une affaire d’abus de confiance portant sur 90 millions. En effet, Xavier Sagna, consultant financier et propriétaire de la société “Relais assurances services” a estimé que Mamadou Diène, gérant de la société dénommée “Kalama Fish Sarl” qui s’active dans la transformation et la conservation des produits halieutiques a abusé de sa confiance. Le procureur a requis 2 mois de prison ferme.

Le partenariat entre Xavier Sagna, consultant financier et propriétaire de la société “Relais assurances services” et Mamadou Diène, gérant de la société dénommée “Kalama Fish Sarl” qui s’active dans la transformation et la conservation des produits halieutiques a été jugé à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. En effet, Xavier Sagna a constaté que le commerce des produits halieutiques était rentable. Comme il n’avait pas de documents administratifs le permettant d’exporter ces produits, il a proposé au nommé Mamadou Diène de travailler en partenariat avec lui en lui fournissant des produits. C’est ainsi qu’ils ont commencé à travailler sur la base d’un protocole d’accord et malheureusement cette activité n’a pas continué parce que Diène devait de l’argent d’un montant de 60 millions au sieur Sagna. Cependant pour recouvrer cette créance, les deux parties ont décidé d’asseoir une nouvelle formule de partenariat. Ainsi, Diène devait confier Sagna la gérance de la société jusqu’à l’extinction de la dette. “ C’est sur cette base que j’ai repris l’approvisionnement de l’usine à concurrence de 50 tonnes de produits frais à transformer en salé et séché. Ce qui représente l’équivalent d’au moins deux containers de produits finis évalués au minimum de 30 millions de frs Cfa. Lors d’un voyage à l’étranger un de mes collaborateurs m’informe qu’une partie des produits qui étaient à l’usine a disparu. C’est ainsi que j’ai interpellé le sieur Diène qui a reconnu avoir pris sur le stock censé m’appartenir parce qu’il avait une plainte à la brigade de la gendarmerie de Ouakam”, a dit Sagna. Ainsi, Sagna a-t-il dépêché un huissier de justice pour sécuriser les produits restant. Malgré cela, Diène a encore pris le produit qui restait pour payer les dettes. Devant cette situation, Sagna a décidé de porter plainte contre Diène pour qu’il puisse rentrer dans mes fonds.

Pour sa part, Mamadou Diène a expliqué à la barre : “ nous entretenons une relation professionnelle. En effet, il est mon fournisseur halieutique. J’avais signé avec lui sur la base d’un protocole d’accord un partenariat sur lequel, il devait me fournir des produits halieutiques d’une quantité de 300 tonnes de thons congelés à 400 frs/ kg à charge pour moi de le transformer et de le vendre afin de lui payer après, en lui versant des acomptes jusqu’à concurrence du montant de 120 millions”. Poursuivant, il déclare : “ Diène nous a livré du thon frais à la place du thon congelé et il a atteint plus que la quantité convenue à la date du 25 août 2016 soit 316 tonnes date de sa dernière livraison. J’ai versé, sous forme de traite, le montant de 30 millions sur son compte en sus du montant de 17.440.000 francs en espèce entièrement remis entre ses mains”. Toutefois, le prévenu a reconnu avoir mis à la disposition du plaignant une traite de 60 millions qu’il peut présenter au niveau de la banque lorsque son compte aura suffisamment d’argent. Hormis ce dernier cas, il lui a remis en tout, à titre d’acompte, 47.440.000 francs, 72.560.000 francs. S’agissant des 90 millions, le prévenu a soutenu qu’il est prêt à lui confier la gérance de son entreprise avec son fils Pape Alassane Diène ou bien il est disposé à lui verser à partir du mois de février au minimum 4 millions chaque mois. Malgré cela, le procureur a demandé au tribunal de reconnaître le prévenu coupable avant de requérir 3 mois de prison ferme contre le mis en cause. De son côté, la défense a plaidé pour la relaxe arguant qu’il n’existe pas d’abus de confiance dans cette affaire. Il faut dire que le délibéré qui devait être rendu lundi 26 décembre dernier, a été prorogé.

Cheikh Moussa SARR