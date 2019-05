Accès aux soins: Le PNDS 2018 décèle des manquements

La revue annuelle conjointe 2019 du Plan national de Développement sanitaire (PNDS), s’est tenue sous l’égide du Ministère de la Santé et de l’Action sociale. Cette revue est la dernière dans le cadre du PNDS II (2009 – 2018) et constitue un point de passage vers la mise en œuvre du nouveau Plan national de Développement sanitaire et social (PNDSS 2019 – 2028). Des progrès ont été réalisés, mais des efforts restent pour l’amélioration de l’accès aux soins.

« La revue annuelle conjointe 2019 du Plan national de Développement sanitaire (PNDS) se tient aussi dans le contexte du passage aux budgets programmes, avec des exigences d’efficacité, d’efficience, de responsabilité, d’imputabilité et de reddition des comptes. Notre pays s’est inscrit dans la dynamique du renforcement en nombre et en qualité des ressources humaines. Dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, le nombre de postes de santé composé du couplet « Infirmier – Sage femme » est passé de 40% en 2015 à 80% en 2018 », soutient le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarrr, à l’entame de son propos. Et de renchérir : « L’année dernière, les médicaments sont restés un important point d’intérêt. D’importantes initiatives ont été prises pour assurer la disponibilité des médicaments et autres produits essentiels. Pour renforcer les capacités d’action de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement, nous avons engagé une réflexion sur l’évolution institutionnelle de notre centrale d’achats ». A l’en croire, l’analyse des performances du système de santé montre que d’importants progrès ont été réalisés en 2018, en ce qui concerne notamment les normes en personnel qualifiés, la couverture en équipements, les accouchements effectués par du personnel qualifié, la mise sous ARV des patients VIH, la couverture des Maladies tropicales négligées, l’offre de service en imagerie, le nombre de personnes détentrices de cartes d’égalité des chances, le nombre de bénéficiaires couverts par les mutuelles de santé.

« Cependant, des défis importants restent à relever, en particulier dans la mortalité néonatale, l’achèvement en CPN, la guérison des enfants malnutris, la prise en charge des maladies chroniques, celle des urgences, la prise en charge des malades mentaux et déficients intellectuels, la prise en charge de la pathologie rénale », fait-il savoir. Abdoulaye Diouf Sarr souligne que des pas très importants ont été marqués dans la lutte contre le paludisme, avec la tendance de pré-élimination persistante au Nord du pays, mais l’année 2018 a été marquée par une persistance de cas au Sud et au Sud – Est du pays. Ainsi, des mesures fortes sont en cours, notamment la campagne MILDA et le renforcement des autres stratégies de prévention. « Les perspectives se dégagent ainsi pour une mise en œuvre effective et efficiente du PNDSS. Ce présent PNDSS a pris en compte l’objectif de couverture sanitaire universelle dans un contexte d’amélioration des Soins de Santé Primaires, d’amélioration du financement du secteur et de renforcement de la protection sociale ainsi que de la gouvernance du système », indique-t-il. L’évaluation de l’année 2018 a montré un manque de coordination au niveau régional. Pour le Ministre, il faut renforcer le niveau opérationnel et le niveau central, ce qui, à son avis, relève du management de projet. Concernant la santé digitale, Abdoulaye Diouf Sarr renseigne qu’on ne peut pas occulter l’ère du numérique. « Cela nous permettra de développer l’imagerie médicale, la couverture maladie universelle, la gestion du dossier médicale en général », dit-il. Sur les perspectives, il a été noté le relèvement du plateau médical de tous les hôpitaux qui sont dans les dorsales accidentogenes. Le centre d’oncologie sera mis en pace avec la pose de la première pierre cette année. « Les évacuations sanitaires à l’étranger ont connu une baisse avec la disponibilité des machines de radiothérapie », soutient le Ministre.

Ngoya NDIAYE