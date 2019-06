Deux morts et plusieurs blessés. C’est le bilan d’un terrible accident entre deux mini-cars et un scooter. Le drame a eu lieu au croisement Niacourab, sur la route du lac Rose. C’est en voulant esquiver un scooter qu’un mini-car s’est renversé et est entré en collision avec un autre mini-car qui roulait en sens inverse. Deux personnes sont mortes sur le coup et de nombreux blessés dénombrés.