Accident meurtrier de Porokhane Abdoulaye Daouda Diallo sort le sabre

Après l’accident mortel survenu dans la nuit du mardi au mercredi sur la route de Porokhane, Abdoulaye Daouda Diallo a annoncé l’application effective des mesures prises dans le cadre de la réduction des accidents de la circulation.

Le Ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, s’est rendu hier à Kaolack, au chevet des victimes de l’accident mortel survenu dans la nuit du mardi au mercredi sur la route de Porokhane. Le bilan macabre s’est alourdi, passant de 9 à 11 morts, selon le dernier décompte. Plusieurs personnes grièvement blessés sont actuellement internées à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Les victimes sont dans un désarroi total parce que certains d’entre eux n’ont pas les moyens de payer leurs ordonnances. Mais, Abdoulaye Daouda Diallo, à leur chevet, a rassuré les parents des victimes. Il a donné des instructions fermes quant à la prise en charge de tous les accidentés internés à l’hôpital. «D’ici lundi, les accidentés seront tous opérés et pris en charge par l’Etat du Sénégal», a promis le Ministre. Toutefois, il a demandé que des mesures renforcées soient prises pour lutter contre l’insécurité routière. Il a aussi rappelé aux autorités compétentes la nécessaire mise en œuvre des politiques de prévention efficaces et exigé que les sanctions qui s’imposent soient appliquées aux contrevenants au code de la route, avec la plus grande vigueur. « L’Etat va prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la recrudescence des accidents. Nous veillerons à l’application, très prochainement, des mesures relatives au permis à point et à l’arrêt des transports inter-urbains entre 22h et 6h du matin », a martelée Ministre. D’après lui, la matérialisation de ces mesures sera faite dès le deuxième trimestre de l’année en cours. Il a exhorté les populations et les automobilistes à plus de prudence sur les routes du Sénégal pour, qu’à l’avenir, de tels drames soient évités

Rappelons que cet accident est survenu sur la route de Porokhane où la communauté mouride commémore le Magal de Sokhna Diarra Bousso.

Ndèye THIAM