Accident mortel à Linguère- Un «Wopouya» se renverse et fait 01 mort et 12 blessés

Un grave accident s’est produit hier mercredi, vers les coups de 18 heures 30 minutes, sur la piste de production Dodji – Linguère, à hauteur du village de Khol-khol. En effet, un véhicule 4X4 genre «Wopouya», immatriculé LG 1445 C, a fait un dérapage suivi de renversement. Le bilan est d’un mort et 12 blessés dont 03 grièvement. La personne décédée s’appelle Serigne Mor Sy, 35 ans, domicilié à Dahra. Il a succombé à ses blessures quelques minutes après son acheminement à l’hopital Magatte Lo de Linguère par les sapeurs pompiers. Les causes de cet accident restent encore à confirmer. Par contre, les premiers témoignages indiquent que le véhicule, en état de vétusté trop avancé, était en surcharge. Le « Wopouya », de retour du marché hebdomadaire de Dodji, convoyait des commerçants et des vendeurs de bétail vers Linguère.

Samba Khary Ndiaye