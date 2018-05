Accident sur le péage : Après Papis Mballo, un Italien tué !

L’autoroute à péage fait encore parler d’elle et de la triste manière. Après l’accident mortel de Papis Mballo de Gélongal, un Italien vient d’être tué. Il s’agit du patron de l’entreprise ITALIA. Ce dernier, qui a cogné un camion par derrière, a rendu l’âme à l’hôpital de Thiaroye. Selon les informations de Seneweb, l’absence d’éclairage serait en cause puisque le poids lourd n’ayant pas de feux de signalisation, roulait sur une autoroute très sombre. L’accident s’est passé cette nuit entre 00h et 01h du matin.