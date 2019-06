Accidents à Kaolack: 20 morts et 563 blessés en 5 mois

La route poursuit sa farandole meurtrière. A Kaolack, la route a tué plus que le Bon Dieu en 5 mois. Il a été dénombré entre janvier et mai 2019, 20 morts et 563 ont été blessées dans des accidents de la circulation. Ces chiffres ont été fournis par le lieutenant Arona Diallo de la Brigade des sapeurs pompiers de Kaolack. Dans la période du 1er janvier au 31 mai, les éléments de la brigade des sapeurs pompiers de Kaolack ont effectué 380 sorties concernant des accidents de la circulation de diverses natures», a-t-il indiqué. Il s’exprimait dans le cadre de la semaine nationale de la prévention routière.