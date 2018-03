Accidents au Sénégal- 1021 personnes tuées en 2017

2017 a été une année meurtrière, avec 1021 morts dans des accidents divers, dont 635 tuées sur les routes pour la même année.

Le Ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a livré hier les chiffres de la mort, à l’occasion d’une rencontre sur ‘’la Protection civile et les infrastructures nationales pour une gestion plus efficaces des catastrophes.’’ Avec des statistiques qui font froid dans le dos, c’est l’hécatombe sur les routes du Sénégal où la mort semble trouver, dans le duo chauffeurs-routes, un lit parfait pour emporter chaque année des milliers de vies. Selon Aly Ngouille Ndiaye, 1021 personnes sont mortes par accidents divers pour cette année 2017. Rien que les accidents de la route, ils constituent plus de 50% de ces causes de décès, avec 635 morts en 2017. La mer a également emporté 304 personnes dans la même année. Quant aux incendies, ils ont fait 46 morts et les effondrements de bâtiments ont causé 36 décès. Le reste de la liste est à mettre sur le compte des catastrophes naturelles comme la houle et la foudre. A noter que ces dix dernières années, les accidents sur les routes ont tué 5 mille personnes. Une moyenne de deux cas de décès par jour qui a obligé les éléments des Sapeurs-pompiers à effectuer 36 mille sorties en 2017.

L’État durcit le ton

A signaler que les causes d’accidents sur les routes sénégalaises sont diverses. Le facteur humain (comportement), le déficit de formation, le manque de discipline, la corruption administrative en constituent une bonne part, mais pas seulement. Enfin, parmi les causes des accidents, figure le fait que 80% des accidents arrivent la nuit dans le cadre des déplacements interurbains. C’est pourquoi l’Etat du Sénégal a décidé d’interdire la circulation sur les routes interurbaines de 22 heures à 6 heures du matin. En Conseil des ministres, le Président Macky Sall a demandé au Premier ministre d’accentuer la mise en œuvre rigoureuse de toutes les mesures interministérielles arrêtées, visant à améliorer, significativement et durablement, la circulation et la sécurité routières. Il a été également décidé de l’instauration du permis de conduire à points.

Sada Mbodj