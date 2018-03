Accords gaziers entre le Sénégal et la Mauritanie Macky répond à Idy sans polémique

Le Président Macky Sall a tenu à répliquer à Idrissa Seck qui lui demandait, dans une correspondance épistolaire, de publier l’accord bilatéral sur le gaz signé avec la Président Aziz, lors de sa visite en Mauritanie.

Une réponse sans polémique. Lors de sa conférence de presse hier au Palais avec le président libérien George Weah, en visite officielle au Sénégal, Macky Sall a clos le débat sur l’accord des contrats gaziers signé récemment entre le Sénégal et la Mauritanie. «Je ne comprends pas qu’on puisse poser des questions sur des choses qui ont été faites publiquement, et il faut ne rien comprendre les relations internationales pour comprendre qu’un Etat va signer un accord international et que ces accords soient secrets», a d’emblée précisé le Président Macky Sall. Pour convaincre le président de Rewmi, le chef de l’Etat rassure que cet accord signé sera présenté en Conseil des ministres prochainement, qui va l’adopter. Mieux, clarifie-t-il, le ministre des Affaires étrangères sera à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés afin d’expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire».

Par souci de transparence, le président de Rewmi invitait Macky Sall, dans sa lettre, à publier, sans délai, l’accord bilatéral sur le gaz signé avec la Mauritanie. «Cet Accord n’a rien de confidentiel. Une fois l’Accord publié, les spécialistes en la matière pourront dire, en connaissance de cause, si vous travaillez dans l’intérêt des Sénégalais », écrivait Idy. Qui estime pour sa part que le contexte de la signature de cet Accord, n’a pas été serein, parce que faite dans la précipitation, dans l’urgence et dans l’émotion. Ce qui, souvent, ne garantit pas les meilleurs résultats dans des tractations de cette importance. Un Accord bilatéral de cette complexité, exige une préparation et un processus de décision minutieux.»

Mouhamadou BA