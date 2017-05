ACCUSE DE DILAPIDER LE FONCIER Le Maire Macoumba Diouf réfute, s’explique et accuse

Des habitants de la Commune de Latmingué (Kaolack) ont battu le macadam, ce dimanche, pour dénoncer la dilapidation de leurs terres par le Conseil municipal de la localité avec, à sa tête, le Docteur Macoumba Diouf. A les en croire, leur édile, en étroit contact avec son équipe, a vendu une partie importante du foncier à l’Etat dans le cadre du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC).

Le principal mis en cause n’a pas cherché de midi à quatorze pour réfuter ce qu’il appelle de simples arguties, œuvre de politiciens défaits et en mal de popularité dans le Saloum. A en croire Dr Macoumba Diouf : « Il s’agit d’agissements sans valeur, nuls et non avenus qui sont l’œuvre de politiciens en perte de vitesse. Ils ont manipulé une partie des populations de certains villages autour du site ciblé en leur faisant croire que le Maire a vendu leurs terres à l’Etat. Ce qui est insensé puisque la terre appartient à l’Etat qui l’a confiée au Maire pour une gestion dans l’intérêt des populations locales. Pour preuve, les personnes qui ont été manipulées n’ont même pas parlé du Pôle urbain (puisqu’elles ne comprennent pas grand-chose de ce que leurs manipulateurs leur ont expliqué mais, plutôt de PUDC qui ne s’occupe pas du tout de foncier)», s’est expliqué le Premier magistrat de la Commune de Latmingué. Le Docteur Diouf de poursuivre ses explications : «Pour votre information, le dossier est en cours de traitement et a passé les étapes suivantes : le Ministre de tutelle a saisi le Gouverneur et les services de l’Urbanisme et Habitat de la région de Kaolack ont effectué les prospections et ont identifié un site approprié. Le chef du service régional de l’Urbanisme nous a saisis en tant que Maire de Latmingué. Le conseil municipal a donné, à l’unanimité, un avis favorable et j’ai écrit pour transmettre la délibération au chef du service régional.» Monsieur le Maire d’accuser et de défendre son bilan qu’il qualifie d’élogieux : « Aujourd’hui, des politiciens sont derrière tout cela. Ils ont été battus à plate couture lors des Locales de 2014 et pendant le Référendum Du 20 Mars 2016. Ils avaient complètement déserté le terrain politique. Mais puisque notre bilan est particulièrement élogieux dans tous les domaines transférés aux Collectivités locales, ils cherchent des prétextes du genre « questions foncières » (comme ce cas) pour ameuter les populations, exploitant leur naïveté, et même leur ignorance des questions et textes sur le foncier. Mais, c’est peine perdue car les populations ont compris et ont vécu le magistère du premier maire de Latmingué, le Dr Macoumba Diouf et compagnie ont refusé de se laisser divertir par des politiciens alimentaires. »

M BA