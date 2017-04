ACHAT DE PLUS DE 2 MILLE VOITURES POUR UN COUT ESTIME A 30 MILLIARDS Des députés de l’Opposition vont saisir le Ministre des Finances

Des députés de Mankoo Wattu Senegaal s’indignent de la manne financière qu’ils estiment à plus de 30 milliards de nos francs, et devant servir à l’achat de plus de 2 mille voitures de prestigieuses, de marques Prado, BMW, Jeep, 4X4, XL, Ford, etc.

Ces voitures, à en croire notre source, sont destinées aux divers responsables des services de l’Etat, à des personnalités de tous bords comme des notables, des marabouts, etc. A ces voitures et celles des députés et des membres du Conseil économique social et environnemental, s’ajouteront celles du HCCT.

Ces députés comptent ainsi saisir le Ministre des Finances, Amadou Bâ, afin qu’il les édifie sur le Concessionnaire qui a gagné le marché et qui est jusqu’à ce jour inconnu, ainsi que sur les conditions de passation de ce marché. Car, ils croient savoir que c’est la procédure d’urgence qui a été utilisée pour un gré à gré concernant un marché aussi important. C’est pourquoi, selon notre interlocuteur, l’Agence de régulation des marchés publics (Armp) a décrié la manière dont l’Etat a acheté ces voitures. Car, non seulement elles sont chères, mais aussi ce sont des voitures à grande consommation.

Ce qui a provoqué le courroux de ces personnalités de l’opposition, c’est qu’elles estiment que ces nombreuses voitures ne vont servir qu’à des fins de campagne pour le pouvoir alors qu’elles ont été achetées sur le dos du contribuable. Qui plus est, ces voitures seraient distribuées à partir du Palais présidentiel selon des critères qui leur sont propres. A en croire notre source, même des communicateurs traditionnels en ont bénéficié.