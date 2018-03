Action sociale : 7 véhicules et 6.070 cartes d’égalité des chances aux services régionaux périphériques

Le Soleil- Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a procédé, le 9 février 2018, à la remise des clefs de 7 véhicules, de 6.070 cartes d’égalité des chances et de matériels médicaux à 7 services régionaux de l’action sociale des régions périphériques du Sénégal.

Les Servies régionaux de l’action sociale (Sras) des zones les plus éloignées de la capitale ont reçu, chacun, le 9 février 2018, un véhicule 4×4 tout terrain, du matériel médical et 6.070 cartes d’égalité des chances, des mains du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il s’agit des régions de Kaffrine, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

M. Sarr a indiqué que ces véhicules ont été acquis entièrement grâce au budget de son département. Il a rappelé que, grâce au soutien du président Macky Sall, qui se traduit, depuis 2012, par une constante augmentation des dotations budgétaires du département, «nous avons pu renforcer considérablement notre parc automobile et équiper régulièrement nos services». Poursuivant, il s’est dit « heureux de constater une nette amélioration des conditions de travail de l’ensemble des services de notre ministère, notamment celle de la Direction générale de l’Action sociale et de ses démembrements à travers l’étendue du pays». Cependant, il a reconnu qu’il y a encore des efforts à faire. Il a rappelé que dans le souci de se rapprocher des usagers, 45 services départementaux, 4 centres de réinsertion sociale et 48 centres de promotion et de réinsertion sociale ont été installés pour accompagner la mise en œuvre des projets et programmes de l’action sociale.

Le ministre ajoute que pour la mise en place de mécanisme de protection sociale efficace, «nous avons bien mesuré l’impérieuse nécessité de prendre toutes les dispositions utiles pour renforcer les programmes de la carte d’égalité des chances, de la Couverture maladie universelle ainsi que tous les autres filets sociaux». Saisissant l’opportunité, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé, aux chefs de services de l’Action sociale, que pour l’amélioration de la logistique et des conditions de travail, il va procéder à la réhabilitation des locaux de la Direction générale de l’action sociale et de ses services déconcentrés. Le représentant des récipiendaires, Oumar Lèye, du service de Matam, a remercié le ministre pour cet acte qui va faciliter la tâche, compte tenu des difficultés qu’il y a dans ces zones d’intervention. «Nous sommes conscients que les ressources sont rares et les moyens limités, mais nous n’avons aucun doute que d’autres actions vont suivre pour couvrir l’ensemble des besoins en moyens logistiques pour les autres régions», a souhaité M. Lèye.

Oumar KANDE

DISTRIBUTION DE 50 000 CARTES D’EGALITE DES CHANCES : LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES FÉLICITE L’ÉTAT

L’objectif des autorités étatiques était de distribuer 50.000 cartes d’égalité des chances. Avec la remise de 6.070 cartes d’égalité des chances pour le compte de 7 régions, hier, cet objectif est atteint et même dépassé. Au total, 50.006 cartes d’égalité des chances sont distribuées au Sénégal, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Yatma Fall, président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées du Sénégal, a félicité les autorités pour avoir tenu promesse. Il s’est aussi réjoui du soutien que l’État apporte aux services de l’action sociale des régions périphériques. «Ce qui va impacter sur la vie des populations handicapées de ces zones». Toutefois, Yatma Fall demande à l’État et à ses différents démembrements de mettre en pratique la loi d’orientation sociale et que tous les privilèges proposés par la carte d’égalité des chances soient appliqués au bénéfice des personnes handicapées dans les domaines de l’éducation, de la santé, du transport etc.

O. KANDE