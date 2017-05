ACTIVITE ECONOMIQUE INTERNE- Les  secteurs  primaire, secondaire et tertiaire en progression  

L’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) a enregistré une hausse de 11,5%, en rythme mensuel, au mois de mars 2017. Cette performance est due à la bonne tenue du tertiaire (+16,1%), du primaire (+11,4%) et du secondaire (+2,1%), dans une moindre mesure.

Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) a rebondi de 11,4%, en variation mensuelle, au mois de mars 2017, après les replis observés aux deux mois précédents, nous apprennent les services de la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Cette situation traduit les performances simultanément des sous-secteurs de l’élevage et de la pêche. Comparativement à la même période un an auparavant, le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s’est contracté de 0,2% en mars 2017, en liaison avec les faibles résultats de la pêche, l’élevage s’étant consolidé de 6,2% sur la période. Concernant le secteur secondaire, il a noté une progression durant cette période avec 2,1%, en variation mensuelle. D’après la source, cette progression est liée essentiellement à la bonne tenue de la construction, la production de matériaux de construction, de la fabrication de produits céréaliers, des conserveries de viande et poisson et du « travail de bois ». Elle a été, toutefois, particulièrement amoindrie par les faibles résultats observés au niveau des autres industries manufacturières et d’« égrenage de coton et fabrication de textiles ». Ainsi, sur un an, l’activité s’est renforcée de 4,8% dans le secteur secondaire, au mois de mars 2017, principalement portée par « l’égrenage de coton et la fabrication de textiles », les industries chimiques, la fabrication de produits céréaliers et les conserveries de viande et poissons. Par contre, les activités extractives, la construction et la production d’énergie se sont contractées sur le temps. Quant au secteur tertiaire, une consolidation de 16,1% a été notée. Il a été tiré par les « transports et télécommunications », le commerce, les services financiers et les « services d’hébergement et restauration ».

Zachari BADJI