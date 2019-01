Activités commerciales : L’Afrique, l’ultime frontière

L’Afrique est souvent considérée, en termes d’activités commerciales, comme l’ultime frontière à repousser. Le continent africain est un marché particulièrement intéressant, et ce, pour différentes raisons. Sa population, jeune et croissante, aspire à des améliorations de la qualité de vie, entraînant un accroissement de la demande pour des biens et des services, comparable à ce qui se voit dans les pays développés.

Selon les Nations unies, repris par Suhail Al Banna, Directeur général et administrateur de DP World pour le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Afrique est le continent le plus jeune du monde : les moins de 25 ans constituent plus de 60% de sa population. Voyant ces jeunes gens se lancer à présent sur le marché du travail, les différents États de la région concentrent leurs efforts sur l’industrialisation, qui n’est possible qu’en présence d’une logistique concurrentielle. En outre, la géographie du continent joue un rôle dans les possibilités offertes. De nombreux marchés africains sont enclavés. Pour exemple, dit-il, 16 pays n’ont pas accès à des ports maritimes. Cela signifie que les réseaux de transport multimodal, les solutions de commerce numérique, les dépôts de conteneurs à l’intérieur des terres ainsi que le développement des voies navigables intra régionales sont essentiels pour relier les marchés au sein même du continent. Toutefois, précise-t-il, le manque de développement de l’infrastructure constitue un véritable défi. Il cite la Banque africaine de développement (BAD) : « l’Afrique a perdu, en raison d’une infrastructure inadéquate, un total de 25% en termes de croissance attendue ces deux dernières décennies. » « Ce manque à gagner nuit au commerce et a une influence sur les coûts. Finalement, l’importation coûte moins cher que la production locale ! Le succès économique auquel le continent africain aspire est intrinsèquement lié au développement généralisé de l’infrastructure et de la finance. » «Nous privilégions une approche proactive en nouant des partenariats avec les autorités locales afin de créer et de gérer des projets qui renforcent les activités commerciales et l’économie », a-t-il indiqué.

Une augmentation de 135% des importations et exportations du Port de Dakar en 11 ans

DP World est chargé, depuis 2007, de gérer et de développer les activités du terminal à conteneurs le plus fréquenté du Sénégal. Pour preuve, dit-il, une récente analyse d’impact a montré une augmentation de 135% des importations et exportations du port de Dakar entre 2007 et 2018. Mieux, dit-il, « la modernisation des opérations a triplé l’efficacité du port, qui, grâce à la création de 4 900 emplois, soutient désormais 31 000 Sénégalais et leurs familles. » Le Sénégal illustre ainsi parfaitement combien l’implication du secteur privé peut bénéficier à une économie, constate-t-il. Avant d’ajouter : « le Sénégal sert de porte sur l’Afrique et est parfaitement situé pour pouvoir alimenter le commerce intrarégional entre les pays africains. » « Le Sénégal est un autre bon exemple d’un pays qui utilise son potentiel et va dans la bonne direction avec le Plan Emergent Sénégal du gouvernement », insiste-t-il.