Activités en lien avec le terrorisme Nouveau report du procès d’Imam Ndao et Cie

Le quartier du palais de justice de Dakar a été sécurisé, hier, par les pandores. La salle 4 dudit tribunal a été aussi sous haute surveillance. C’est pour le procès d’Imam Ndao et ses co prévenus soupçonnés d’activités en lien avec le terrorisme. Le procès a finalement été renvoyé jusqu’au 14 mars. Le motif évoqué est la nouvelle constitution de certains avocats, entre autres aspects techniques.

Initialement prévu hier, le procès d’Imam Ndao et ses co accusés a été renvoyé jusqu’au 14 mars prochain. En effet, le Président Samba Kane a pris les commandes, en remplacement de Malick Lamotte qui juge actuellement Khalifa Sall et Cie. L’autre raison évoquée également par le tribunal est que certains avocats ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas, faute d’autorisation, rendre visite à leurs clients en prison, et d’autres, qu’ils n’avaient pas encore reçu le dossier qui doit être transmis sous forme numérique. A noter aussi que certains d’entre eux n’avait pas de conseils. C’est sur ces entrefaites que le Président Samba Kane a soutenu que les mis en cause seront jugés en présence de leurs avocats sinon, le tribunal leur trouvera des avocats commis d’office. Autant d’éléments qui font que les robes noires ont sollicité le renvoi pour un procès équitable. Toutefois, Me Pouye a sollicité la mise en liberté provisoire de son client, Alioune Badara Sall alias Imam Ali. A l’en croire, son client est régulièrement domicilié au Sénégal où il a une famille, une élection de domicile déposée, s’y ajoute que le prévenu a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés. Selon la robe noire, Imam Ali offre des garanties certaines de représentation en justice et il n’a jamais eu maille à partir avec la justice. C’est un délinquant primaire et aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il a commis les faits pour lesquels il est attrait devant la barre. « Il a toujours nié, de l’enquête au juge d’instruction, et il n’y a pas de risque de collision ni de subordination de témoin. Sa détention remonte à plus de deux ans. Je demande sa mise en liberté provisoire s’il n’est pas détenu pour autre cause », a dit Me Borso Pouye. Cependant, le maître des poursuites s’est opposé à cette demande de mise en liberté provisoire à cause, dit-il, des actes graves pour lesquels ils sont poursuivis.

Le parquet s’oppose à la demande de LP

« Allègue d’une garantie de représentation en justice, régulièrement domicilié. Et même si la gravité des faits n’est pas prévue pour s’opposer à la liberté provisoire, néanmoins c’est des faits graves. Il est en plus impliqué dans un autre dossier en région parisienne pour des faits similaires. Sa mise en liberté provisoire serait un sérieux trouble à l’ordre public. Les conseils ne contesteront pas qu’il s’est rendu jusqu’en Syrie avec document à l’appui pour prendre part aux faits incriminés », a-t-il expliqué. Me Pouye a pris la balle au rebond et c’est pour dire : « lorsqu’on parle d’association de malfaiteurs, on suppose qu’il y ait plusieurs personnes, et seul Ly est poursuivi. C’est vous qui les qualifiez de faits graves. Nous ne sommes pas au fond, c’est vous présumez de faits graves et l’autre procédure ne ressort pas du dossier », a-t-elle déclaré, avant de réitérer sa demande de mise en liberté provisoire. Par ailleurs, Me Moussa Sarr, avocat de la défense, a fait des observations souhaitant que le commandant de la Brigade de recherches, le chef d’escadron Issa Diack de la section de recherches, et le commissaire Ibrahima Diop, chef de la Dic, soient entendus à titre de renseignement sur les conclusions des enquêtes sur la base desquelles Imam Ndao a été inculpé. Selon l’avocat, leurs comparutions sont indispensables.

La défense plaide pour un procès équilibré

Prenant la parole à cet effet, le parquet s’est encore opposé. Il se dit même surpris de cette demande. « Vous êtes saisis d’une procédure comme toutes les autres. Il y avait une enquête à la base charpente première et, vous avez suffisamment de qualificatifs qui vaillent à titre de simple renseignement. Les autres juridictions statuent sur des affaires dont les procès-verbaux ont été dressés par des commissaires et commandants. C’est une demande fantaisiste qui mérite d’être rejetée », a-t-il dit. Me Massokhna Kane se dit, de son côté, étonné que le parquet, alors qu’il demande qu’un enquêteur soit entendu, impute des faits précis à des personnes. « C’est notre droit le plus absolu de demander leur comparution. Et, je suis étonné que le parquet les traite de fantaisiste », s’est-il désolé. Me Ballal lui a plaidé pour un procès équitable. « Un procès de cette nature demande que les scellés soient apportés devant la barre. Dans une affaire aussi grave que terroriste, nous exigeons la comparution impérieuse. Je veux voir les scellés. Je suis inquiet et rien ne fait obstacle à leur comparution. On aurait scellé beaucoup de choses que j’aurai aimé voir », a encore soutenu l’avocat.

Le juge accède à la demande de la défense

En fin de compte, le Juge Samba Kane a demandé de bien vouloir ordonner la comparution de ces deux messieurs. Après que ce problème a été évacué, Me Hilal a soutenu avoir reçu tardivement le dossier. « C’est hier que j’ai reçu le dossier et j’ai un problème de rencontrer mon client Oumar Keita », a-t-il dit. Toutefois, le tribunal prendra toutes les dispositions pour informer le régisseur des conseils constitués. Une lettre sera aussi adressée au Président Lamotte et à l’administration pénitentiaire avec les listes des avocats nouvellement constitués. Il faut dire que les avocats de Oumar Keita ont, eux aussi, formulé une demande de mis en liberté provisoire pour leur client. « Il est cité dans le réquisitoire de renvoi et aucune motivation particulière, aucun élément ne lui a été reproché, pas d’élément qui justifie son maintien en prison jusqu’à maintenant. On l’a retrouvé avec juste deux téléphones et il n’a pas été impliqué. Je ne vois pas ce qu’il a fait dans cette procédure. Il n’y a pas de collision avec les prévenus », a indiqué Me Bilal. Me Assane Dioma Ndiaye d’ajouter : « aussi, aucune charge n’a été retenue contre Oumar Keita. Le juge n’a pu articuler aucun fait à son encontre sur l’association de malfaiteurs retenue. Il n’aurait jamais dû être renvoyé ici ».

Parquet : « cette demande peut troubler l’ordre public »

Lors de sa prise de parole, le maître des poursuites se dit être encore surpris d’entendre les conseils de l’accusé parler de la sorte. « Ils vous demandent déjà d’apprécier les charges qui pèsent sur Keita. Ils sont libres de critiquer l’ordonnance de renvoi, mais elle a été précise pour chaque accusé et chaque infraction. Pas de garantie qu’il va comparaitre à l’audience de renvoi. Si le tribunal accède à cette demande, ça peut troubler l’ordre public par les actes des accusés et des risques de collision avec les prévenus. Me Hilal, c’est un prof de Maths et de Science Nat, pas un prof de Coran », a dit le parquetier. Me Ballale de préciser : « un Sénégalais régulièrement domicilié au Sénégal. Aucune motivation particulière, aucun élément ne lui a été reproché. Il a jamais eu maille à partir avec Bokko Haram. Il n’a été impliqué par personne dans ce dossier. Il présente toutes les garanties de représentation. Aucun fait n’a été retenu à son encontre. Examinez encore l’ordonnance de renvoi, le juge ne lui impute aucun fait. Pas de charge contre lui ». Toutefois, le tribunal estime qu’en l’état actuel de la procédure, il n’est pas opportun de convoquer les commissaires Diop et le commandant Diack. Il a par ailleurs convoqué les avocats la semaine prochaine pour parler de la lisibilité de certaines pages du dossier et la rencontre des avocats avec leurs clients.

Cheikh Moussa SARR