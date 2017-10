Adama Gaye interpelle Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Amath Dansokho et autres La mort vous observe froidement dans les yeux…

Je m’adresse aux vétérans de la politique du Sénégal. À Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Amath Dansokho, Abdoulaye Bathily, en particulier. Je me demande si vous réfléchissez à la signification profonde des décès de certains de vos compagnons Habib Thiam, Djibo Ka, et, hors politique, Aliou Sow, Babacar Ndiaye. Au crépuscule de vos vies, n’est-il pas temps que vous vous montriez, enfin, plus lucides que vous ne l’avez été à ce jour ?