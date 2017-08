ADD le bon cheval

REWMI.COM- Les félicitations du Président de la République, adressées au Ministre de l’Intérieur, semblent surprendre plus d’un et ça ne devrait pas être le cas. Abdoulaye Daouda Diallo mérite des félicitations de Macky pour avoir mise en œuvre sa politique et sa vision. Qui a engagé la confection des cartes biométriques, principale source du mal des législatives du 30 juillet, à quelques mois de ces joutes ? C’est Bien sûr, il faut être Abdoulaye Daouda Diallo pour s’exécuter sans signaler que le délai est extrêmement court pour que tous les Sénégalais disposent de leurs cartes à temps, afin d’être à l’abri de disfonctionnements ou couacs comme on en a vu le jour du scrutin. Ces félicitations ont aussi une autre signification. En effet, elles viennent répondre à tous ceux qui réclament mordicus la démission du Ministre de l’Intérieur ou son retrait de l’organisation de toutes élections. Macky vient de dire à ces derniers qu’Abdoulaye Daouda Diallo est un cheval qui gagne, par conséquent il est impensable de le remplacer. N’a-t-il pas dit, Macky, que « l’essentiel c’est qu’on a gagné et bien gagné »? Alors opposants, avancez et cherchez autre chose. Ici c’est ADD jusqu’à la mort. Peut-être en 2019 ?

Domou rewmi