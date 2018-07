ADD pêche chez Gakou et Idy

Abdoulaye Daouda Diallo catapulte l’opposition dans le département de Podor. Aboubabacry Ndiaye, coordinateur départemental du Grand Parti et Abdou Thiam, responsable communal du Parti socialiste à Ndioum ont tourné le dos à leurs formations pour rejoindre l’Apr. Le maître d’oeuvre de cette vague de ralliement est Abdoulaye Daouda Diallo. Selon L’As, ces transfuges marron-beige vont officialiser leurs ralliements par un grand meeting qui sera tenu à Ndioum. Ce, en présence du coordinateur de l’Apr Podor et d ‘une délégation du directoire national de l’APR. A signaler qu’Amadou Kane Diallo de Bamtaare et Dr Alassane Ndiaye de Rewmi ont été décrochés par le ministre maire.