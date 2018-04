Adiouza a encore remporté un prix

Le prix de l’artiste la plus engagée socialement au Sénégal a été attribuée à la chanteuse Adiouza. D’ailleurs, elle a reçu sa distinction le dimanche passé à Atlanta (Usa).

La communauté Sénégalaise pour l’Aide et le Développement (Senegalese Community for Aid and Development – SENCAD-) a décerné à l’artiste Adiouza ce dimanche 08/04/2018 à Savanah Event Center d’Atlanta l’Awards de la femme artiste sénégalaise la plus engagée dans le volet social notamment l’aide de son association pour l’éducation des enfants et l’appui aux femmes atteintes de maladies. Ce geste humanitaire qui, depuis longtemps est perpétué par l’artiste à la voix d’or, est financé à 100% sur fond propre. Ce qui ne manquera pas d’attirer l’attention de cette organisation et lui décerner ce symbolique Awards.