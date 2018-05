ADIOUZA TRÈS EN COLÈRE CONTRE SÉNAC APRÈS LA MORT DE PAPIS

Adiouza est très fâchée et en colère après le décès de Papis Gelongal. La chanteuse l’a fait savoir sur son compte Twitter.

Adiouza pense que Senac devrait prendre ses responsabilités de même que l’état pour la protection des citoyens.

“Je me remets petit à petit de la “tragique disparition de mon ami Papis. Il fut un ami, un frère, un membre de ma famille et moi de la sienne. Il est l’auteur de plusieurs de mes clips et on a partagé des moments très forts. Il était doté d’une dimension humaine sur estimable. En bon croyante, je me plie à la volonté divine pour dire Adieu Papis, quoique la douleur passe très difficilement lorsque je situe sa mort à l’imperfection humaine” dit-elle sur son compte Twitter officiel.

La fille d’Ouza pense que “le Sénégal ne mérite pas cette perte de l’un des meilleurs de l’art africain. Les conditions de sa disparition nous interpellent tous. Nous empruntons l’autoroute à péage pour nous garantir de plus de sécurité et de rapidité.

Les usagers mériteraient plus de respect au-delà de la cherté du service.

En empruntant cette voie, Papis n’oserait jamais croire qu’il avait rendez-vous avec la mort. Jamais. Cette autoroute privée de normes essentielles pour la sécurité des usagers, me prive de mon ami à jamais. Il serait judicieux de la part de la société gérante de revoir l’éclairage, et les clôtures car je n’ai plus envie de revivre pareille douleur de perdre un ami, un frère, une sœur, un fan, ou moi-même d’y trépasser“se désole-t-elle.