Affaire 94 milliards: Sonko prêt à donner le nom de la banque qui a décaissé l’argent

Le ‘’scandale des 94 milliards’’ impliquant le directeur des Domaines, Mamour Diallo est loin de s’estomper. Ousmane Sonko, qui a soulevé cette affaire, a fait de nouvelles révélations. D’après le leader de Pastef, Mamour Diallo et ses complices se sont partagés 46 milliards. Il interpelle à nouveau le procureur de la république. « Si le procureur de la république fait vraiment son travail qu’il s’auto saisisse de cette affaire. Je lui ai écrit depuis le mois de mai et nous sommes au mois de janvier. S’il ouvre ce dossier, je lui dirai le nom de la banque qui a décaissé les 46 milliards, le numéro des comptes bancaires et les libellés », déclare-t-il, repris par L’AS. Pour l’enregistrement sonore diffusé sur le Net, Sonko révèle que ses détracteurs ont déboursé 9 millions pour y accéder.