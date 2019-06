Affaire Aliou Sall-BBC vue par le Forum du Justiciable

Fait à Dakar, le 06 Juin 2019

Le Bureau exécutif

COMMUNIQUE DE PRESSE.

Le lundi 3 juin 2019, la chaîne publique britannique a publié un documentaire intitulé « un scandale à 10 milliards de dollars » portant sur la gestion des contrats gaziers et pétroliers au Sénégal. Dans ce reportage, la BBC soupçonne M. Aliou Sall, actuellement Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Consignation d’avoir touché un pot-de-vin en contrepartie de l’attribution de deux concessions pétrolières et gazières en 2012. La BBC évoque également une demande de virement de 250.000 dollars de Franck Timis sur le compte d’une société, Agritrans, dirigée par M. Aliou Sall.

Des accusations que M. Aliou Sall et ses avocats ont démenti le même jour en faisant face à la presse nationale et internationale. Ils ont également reproché à la BBC d’avoir mené une enquête à charge non contradictoire.

Le Forum du Justiciable, très soucieux de la stabilité sociale du pays et le respect des principes fondamentaux qui gouvernent notre état de droit, rappelle aux citoyens sénégalais, que le pétrole et le gaz sont au centre de la géopolitique mondiale. Ils attirent la convoitise des grands pays industriels, des multinationales du secteur et des lobbies de tous genres, leurs pouvoirs sont très souvent porteurs de turbulences pour les pays qui en disposent. En Afrique particulièrement, beaucoup de pays pétroliers, loin de voir leur développement boosté par cette ressource se sont, au contraire, appauvris ou enfoncés dans une instabilité politique et sociale.

En conséquence, le Forum du Justiciable :

Invite, le peuple sénégalais dans toutes ses composantes à garder son calme et d’éviter tout agissement qui pourrait saper la paix et la stabilité sociale du pays, qui profiterait certainement aux multinationales. La richesse du Sénégal n’est autre que la paix et la stabilité sociale et non l’or noir ou le gaz.

Rappelle, d’une part, aux organisations de la société civile le rôle important qu’elles doivent jouer en pareille circonstance, et sans parti pris, pour préserver la stabilité et la cohésion sociale du pays et, d’autre part, à la classe politique, que cette affaire ne doit pas être une occasion de règlement de compte entre l’opposition et le gouvernement.

Invite l’opinion nationale et internationale au respect de la présomption d’innocence de M. Aliou Sall : principe fondamental selon lequel toute personne, qui se voit reprochée une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée.

Demande aux autorités judiciaires d’ouvrir une enquête, soit pour protéger nos deniers publics en prenant des sanctions appropriées si les accusations sont avérées, soit pour prendre des mesures tendant à protéger l’honneur d’un citoyen sénégalais si les accusations ne sont pas fondées.