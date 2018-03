Affaire Aly Ngouille, audit du fichier, dialogue politique- Le coup de gueule du Pds

La déclaration d’Aly Ngouille Ndiaye, l’audit du fichier électoral, les inscriptions sur les listes électorales, ont été hier au menu de la réunion du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (PDS).

Le départ d’Aly Ngouille n’est pas négociable

‘’Le Pds constate que la déclaration ‘’scandaleuse’’ du Ministre chargé des élections, Aly Ngouille Ndiaye, crée une situation politique nouvelle. Lorsque ce Ministre déclare que sa tâche principale est de faire élire Macky Sall dès le premier tour, il fait un aveu de taille. Son départ est devenu une exigence fondamentale dans la lutte pour des élections sincères. Le Pds, le Front Patriotique pour la Défense de la République (FPDR), et l’Initiative pour des élections démocratiques (IED), ainsi que beaucoup de patriotes et des membres de la société civile, ont exprimé leur indignation. Au demeurant, notre parti s’associe à l’appel lancé par l’IED pour un rassemblement pacifique le vendredi 9 mars, devant le Ministère de l’Intérieur, pour exiger son départ. Le PDS appelle ses militants et sympathisants à participer massivement à cette manifestation et à se tenir prêts et mobilisés pour des manifestations permanentes jusqu’à son départ et l’installation d’une Haute Autorité Indépendante chargée d’organiser et de superviser les élections.’’

Macky refuse le dialogue

‘’Sur l’audit du fichier électoral, le Comité directeur constate avec regret que Macky Sall persiste dans son refus de tout dialogue avec l’opposition. Notre parti ainsi que toute l’opposition conséquente exigent la mise en place d’une commission arbitrale consensuelle avec la présence de la majorité présidentielle, de l’opposition et de la société civile pour discuter de la question électorale, avec un engagement solennel du Président de la République de respecter les conclusions qui en seront issues. Cette exigence ne relève pas de la surenchère, mais d’une volonté de dénouer toutes les entraves à notre démocratie afin d’obtenir des élections libres et transparentes. Ni le rapport des travaux sur le processus électoral ni les résultats de l’audit du fichier ne nous engagent. En effet, un audit du fichier électoral fait en l’absence de toute l’opposition significative et qui ne s’est même pas prononcé sur le retrait frauduleux de plus d’un million de cartes d’électeurs, de l’aveu même du Ministre de l’Intérieur, manque totalement de crédit pour emporter l’adhésion de l’opposition démocratique.

Un délai de 6 mois pour l’inscription sur les listes électorales exigé

‘’Les inscriptions sur les listes électorales vont démarrer dans tout le pays à partir de ce jour 1er mars. Notre parti constate avec regret que le gouvernement a défini une période de deux mois alors que des millions de personnes veulent s’inscrire pour en découdre et mettre fin au régime d’incompétence de Macky Sall. C’est ce qui explique certainement les erreurs volontaires et multiples sur les cartes d’électeurs ainsi que des transferts inacceptables d’électeurs par une modification quasi unilatérale de la carte électorale. Le PDS et ses alliés vont se battre pour que le gouvernement fixe la période d’inscription pour une durée minimum de six mois et appelle d’ores et déjà les militants et les sympathisants ainsi que les citoyens épris de liberté et de transparence à s’inscrire massivement et à faire inscrire tous ceux qui veulent exercer leurs devoirs de citoyens, et à faire modifier toutes les erreurs volontaires sur les cartes d’électeurs. C’est ici et maintenant que les élections se gagnent. C’est pourquoi le Comité directeur demande aux responsables et militants au niveau de toutes les instances de mettre en place des comités électoraux dans toutes les communes, de désigner nos représentants dans les commissions administratives, d’accompagner les populations en les aidant à s’inscrire et faire face à toute tentative de fraude de quelque forme que ce soit. Le parti demande aux responsables de veiller à une distribution régulière des cartes biométriques CEDEAO alors qu’il apparaît à travers des taux de distribution fantaisiste et variables (84,92 ou 93%) que le gouvernement ne lâche rien et est décidé à maintenir un système de fraude pour fausser la libre expression des suffrages.’’

M BA