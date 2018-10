Affaire Assane Diouf : Me Ciré Clédor Ly saisit le Bâtonnier

Avocat d’Assane Diouf, Me Ciré Clédor Ly a écrit au Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Ce, pour demander l’autorisation de parler de l’affaire de son client, aux fins d’obtenir son jugement. Il ne sera pas seul. Me Ly sera secondé par Me El Hadji Diouf. Selon Les Echos, les deux avocats veulent dénoncer le procureur qu’il accuse de violer les droits de leur client en refusant de programmer ses audiences. Ils exigent qu’Assane Diouf soit jugé ou libéré. A noter que l’instruction du dossier Assane Diouf a été bouclée depuis plus de six mois et des ordonnances de renvoi délivrées, mais les procès tardent à être programmés.