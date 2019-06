Affaire Bbc: Le silence intrigant de Jules Diop

Mais où est donc passé Jules Diop, s’interroge Libération. L’ancien ministre délégué en charge du Pudc a complètement disparu des radars depuis son départ du gouvernement. Prépare-t-il un brûlot, comme il sait bien le faire ? En tout état de cause, il est coi depuis belle lurette. Mieux, il ne l’a même plus vu dans les rencontres de l’Apr pour allumer un contre feu à même de contrecarrer l’offensive de l’opposition depuis la sortie du reportage de Bbc sur la gestion du pétrole et du gaz. Pourtant c’est un secret de polichinelle, c’est un domaine où il excelle bien.