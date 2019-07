Affaire BP-Total-Petrotim : Ce que Thierno Alassane Sall n’a pas dit

En démissionnant du Gouvernement avec fracas ou préférant partir pour s’éviter l’humiliation, l’ex-ministre de l’Energie cacherait beaucoup choses. Ce qui met de l’eau dans son moulin de dénonciations dans cette « Timisgate ». Mais au-delà, l’affaire de cet or noir est plus compliquée.

Dans cette histoire de pétrole et de gaz, Thierno Alassane Sall est le plus prolixe. Rien de surprenant car gérant le département de l’énergie jusqu’à son départ polémique du gouvernement, le 02 mai 2017. Et depuis, que de sorties et de révélations. Très puissant en 2017 au sein de l’appareil étatique et politique, il était le responsable des cadres républicains. C’est dire ! Il en sait et peut être trop. Ce qui l’expose au feu des critiques explosives des partisans du pouvoir qui, eux aussi, ont perdu la boussole de la retenue et cramé les épices d’une communication d’Etat en de pareilles circonstances.

Ces choses que cache Thierno

En choisissant contre vents et marées la société américaine, malgré les appels à la raison du Président Sall, l’ex-ministre de l’énergie a voulu faire face au Chef de l’Etat et à la quasi-totalité des membres du Gouvernement. En plein conseil des ministres, Thierno Alassane Sall a failli péter les plombs lorsqu’il a vu que ses collègues, en bloc, lui « tirer » les oreilles. Non content de ce comportement et de cet entêtement à donner la licence aux Yankees, le Président Macky Sall l’invite à diner chez lui à Fann résidence. Et encore, point d’accord ! Et c’est le lendemain que Macky Sall a signé son limogeage du Gouvernement. Un sévère uppercut. Coïncidant avec la signature d’un important contrat avec le géant pétro-gazier français. En vérité, dans cette affaire d’octroi de licence à Total, les manques à gagner pour l’ex-Ministre de l’Energie dépassait le budget de fonctionnement de l’Assemblée nationale. Des cuves de dollars en perte. Et des tanks de milliards pour le Sénégal. Au profit de la France venue en 5ème position sur l’appel d’offres ! Et depuis le reportage salé de la chaine anglaise, les agitations de Thierno Alassane Sall se multiplient. Et la grande question est de savoir pourquoi attendre cette affaire Timis pour déballer au crépuscule. Ce qui n’enlève en rien le crédit de la Bbc dans cette affaire de 6000 milliards. Dès lors, pour le Sénégalais lambda, pourquoi le Président Sall a laissé filer des milliards de dollars pour l’économie sénégalaise au profit d’une France ? Certes pas pour « la solidarité et le soutien » -des mots du Président Sall le 31 décembre- de la France pour soutenir la Senelec et payer les salaires ! Les choses sont plus stratégiques et géopolitiques qu’elles ne paraissent. Nous y reviendrons.

Pape Amadou Gaye