Affaire Bridge Bank : Mandat de dépôt pour Tabouré Sylla et Moustapha Fall

Rebondissement dans l’affaire de la Bridge Bank de au cœur d’une affaire de blanchiment d’argent entre Dakar et Abidjan. Le président directeur général du Group Nabi, Taboulé Sylla et le Dg de Sococer Sarl, Mouhamadou Moustapha Fall ont été placés hier sous mandat de dépôt, renseigne Libération. En clair, ils ont passé hier leur première nuit prison après leur arrestation par la Section de recherches Des délits d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux et blanchiment de capitaux portant sur 634 millions Fcfa ont été retenus contre eux.