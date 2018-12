Urgent/ Dash Pan: Les mis en cause libérés

Rebondissement dans l’affaire dans l’affaire Dash-Pan. Les dix personnes arrêtées ont été jugés ce matin devant le tribunal correctionnel de Dakar. Selon nos informations, ils ont été condamné à 6 mois avec sursis. En clair, ils ont recouvert la liberté. Une amende de 500.000 F leur a été infligée.

Dashplan est cette liste de plus de 200 filles supposées faciles et dont les noms, adresses, numéros de téléphone et photos, circulent sur le Net. Les mis en cause ont été déférés au parquet pour atteintes aux données personnelles par la collecte frauduleuse, atteinte à la dignité.