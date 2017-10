Affaire de retro-commissions Cheikh Amar blanc comme neige (fac similé)

C’est désormais officiel : malgré les accusations contre lui, le PDG d’Amar Holding a toujours été un honnête homme. La Crei qui a rendu son verdict sur l’affaire des rétro-commissions l’a disculpé. Les accusations contre Cheikh Amar n’étaient que des affabulations sans fondement. Le milliardaire qui avait saisi le Parquet général de la Crei d’une correspondance pour laver l’affront est blanc comme neige. Le Parquet général lui a fait savoir que « les procédures en instance à la Crei sont en phase de clôture et ne le concerne ni directement ni indirectement ». Innocenté, Cheikh Amar n’a pas perdu de temps pour préparer sa contre-attaque. L’on apprend que Cheikh Amar a déposé une plainte pour diffamation et association de malfaiteurs, entre autres. Selon ses proches, Cheikh Amar a affirmé qu’il ne se laisserait « pas impressionner par la moindre manœuvre, aussi grossière soit-elle », ni par « la bassesse, la calomnie et la trahison ».