Affaire de « sachets d’alcool »: le directeur du commerce nie l’existence

Il n’y a pas de sachet d’alcool vendu à 100 f au Sénégal comme annoncé par plusieurs medias. C’est du moins l’avis du directeur du commerce intérieur. « S’il y a des sachets d’alcool commercialisés, signalez-nous, on va faire notre travail (…) Je vous demande de faire votre enquête, à votre niveau. Et si vous voyez ces sachets d’alcool dans les bars et autres lieux de vente d’alcool, revenez nous les signaler pour qu’on puisse faire notre travail« , dixit Ousmane Mbaye non sans rappeler tout de même que « la vente d’alcool est autorisée au Sénégal« .