Affaire de vol : Abdoul Mbaye s’en lave les mains

Inculpé et placé sous mandat de dépôt, la tête de liste départementale à Tamba de la coalition Joyyanti d’Abdoul Mbaye est poursuivi pour vol après avoir dévalisé sa patronne d’un montant de 10 millions Fcfa. Justifiant son acte, Pape Médoune Seck avait confié aux enquêteurs que cet argent a été utilisé à des fins politiques autrement dit, financer la campagne de la dite coalition dirigée par l’ancien ministre sous Macky Sall. Mais ce dernier ne cautionne point une telle déclaration et se veut clair sur cette affaire. Dans les colonnes du quotidien l’As, Abdoul Mbaye a contacté par téléphone le notaire pour lui dire : « sa coalition dégage ses responsabilités dans cette affaire et a financé sa campagne avec ses moyens propres » dixit l’ancien ministre.

Outre Pape Médoune Seck, l’adjoint au préfet de Saldé, Bou Camara, a été aussi inculpé et placé sous mandat de dépôt. Mouillé jusqu’au cou dans cette affaire, le quotidien fait part que l’adjoint au préfet est reproché d’avoir retiré un des chèques volés pour un montant de 2 millions de francs Cfa. De cette somme, poursuit-il, il devait encaisser 250 mille francs Cfa représentant la contrepartie du terrain qu’il aurait vendu à Pape Médoune Seck.

Safiyatou Diouf Ndiaye