Affaire Elimane Kane: Les précisions d’Oxfam

« Oxfam ne fait pas la promotion de l’homosexualité au Sénégal ». La précision est faite par le Directeur régional d’Oxfam pour l’Afrique de l’Ouest, Adama Coulibaly. Ce, en marge de sa rencontre avec le vice-président de l’ONG Jamra, Mame Makhtar Gueye, ce lundi, 8 juillet, dans les locaux de l’ONG sis à Mermoz. « Ce n’est pas dans notre mandat, jure-t-il. Nous avons un accord de siège avec le Gouvernement. (Lequel) trace très clairement les activités dans lesquelles nous devons évoluer ici au Sénégal. Ce sont sur les questions de gouvernance, d’eau, d’assainissement, d’hygiène, de revenus pour les femmes et les jeunes et des questions liées à l’humanitaire quand il y a des crises. C’est clair dans notre plan d’actions, dans celui que nous avons soumis au Gouvernement et c’est ce plan que nous déroulons ici au Sénégal. »

« Un lobby interne »

S’agissant de la fameuse lettre rendue publique par le cadre en question, Elimane Kane, portant sur la condition des LGBTI (la communauté des lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, inter-sexes et assimilées), Mame Makhtar Gueye évoque « un problème » interne : « En ce qui concerne la promotion des LGBTI au Sénégal, ils m’ont fait comprendre que dans les différentes structures d’Oxfam disséminées à travers le monde, il y a des structures qui comprennent des agents qui se réclament de cette communauté. Ce sont ces agents d’Oxfam établis dans d’autres pays, qui se sont regroupés et qui ont rédigé un mailing-post envoyé à toutes les représentations d’Oxfam à travers le monde y compris à ceux qui sont basés au Sénégal. C’est une correspondance qui n’engage en rien la direction générale ni le personnel. Ce sont des agents qui disent qu’ils se sentent lésés en tant qu’homosexuels et qui disent qu’ils voudraient avoir beaucoup plus de droit et ne plus être victimes d’exclusion. »