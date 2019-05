AFFAIRE DES FAUX BILLETS: CE QUI A SAUVE THIONE SECK

Le président du tribunal correctionnel de Dakar, Maguette Diop a annulé toutes les procédures relatives à ce dossier et ce, depuis l’enquête préliminaire menée par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane.

Le juge a argumenté sa décision par le fait que Thione Seck et Alaye Djité n’ont pas été assistés par un avocat dès les premières heures de leur interpellation. Le juge Maguette Diop a, toutefois, renvoyé le parquet à mieux de pourvoir.

« Le juge est parti du fait que les prévenus n’ont pas été assistés par des avocats, explique Me Bamba Cissé, un des avocats de la défense. Lorsqu’ils ont été interpellés au niveau de la gendarmerie, on leur avait refusé le droit d’être assistés d’un conseil. Or, à ce moment, il y avait le règlement numéro 5 Uemoa qui prescrivait l’obligation pour tous les officiers de police judiciaire, dans le cadre d’une enquête pénale, de notifier à la personne mise en cause son droit de se faire assister d’un avocat. Malheureusement ils ont manqué à cette obligation. »

Me Cissé ajoute : « Ils ont même refusé l’assistance à ce conseil. Donc, le juge a admis l’importance, aujourd’hui, des droits de la défense et a annulé par conséquent toute la procédure. Et, toutes les pièces ont été également écartées des débats. »

Thione Seck et Alaye Djité encouraient respectivement deux ans de prison dont 8 mois ferme et cinq ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs, altération de signes monétaires ayant cours légal à l’étranger, blanchiment d’argent, tentative d’escroquerie et complicité.

La partie civile qu’est la BCEAO avait réclamé le franc symbolique.