Affaire des faux médicaments L’avocat soupçonne des pressions pour la libération du convoyeur Bara Sylla

REWMI.COM- Des pressions seraient en train d’être exercées pour que le convoyeur des deux camions remplis de faux médicaments soit libéré. L’avocat de l’ordre des pharmaciens soupçonne cela. Me Abdoulaye Babou, puisque c’est de lui qu’il s’agit, invite le peuple sénégalais à surveiller pour que justice soit faite. « Un mandat d’arrêt a été lancé contre Bara Sylla. Aujourd’hui, il y’a eu une avancée et Bara Sylla a été appréhendé à Dakar. Mais aussi, je peux vous confirmer qu’il a été transféré et il se trouve actuellement à Diourbel. Il sera naturellement présenté devant le juge d’instruction en charge du dossier qui fera son affaire », a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm. Par ailleurs, la robe noire informe que des pressions sont en train d’être exercées pour que Bara Sylla soit libéré. L’avocat indique que Bara serait la tête d’une liste de l’opposition. « On se pose la question de savoir qui sont derrière Bara Sylla pour pouvoir organiser un coup pareil. Manifestement, il y’a des intérêts énormes en jeu », a déclaré l’avocat qui se demande : « qui a pu convoyer deux camions de la Guinée à un endroit précis (Touba Belel). Comment les deux camions ont pu passer le cordon douanier, le contrôle de gendarme jusqu’à venir ici. L’enquête que le convoyeur, dès qu’il a été arrêté, a donné plusieurs noms ». En tout état de cause, les pharmaciens demandent à ce que ces médicaments soient incinérés publiquement pour éviter tout recyclage.

Cheikh Moussa SARR