Les huiles «J’adore» et « Elita » seront bientôt de retour dans les grandes surfaces des supermarchés. Au motif que les résultats d’analyses des laboratoires basés en Turquie se sont avérés positifs. En effet, les résultats révèlent que les huiles « J’adore » et « Elita » sont de « bonne qualité » et peuvent bel et bien être « consommés sans danger».

C’est cette même huile qui est consommée sur le territoire Turc. Or, comme le montrent ces documents ci-dessous reproduits dont Rewmi Quotidien a obtenu copies, Aziz Business Company, qui possède et a enregistré la marque J’adore à l’Oapi, est lié par un contrat de représentation jusqu’au 31 décembre 2020 à l’entreprise turque Elita Gida qui possède le label Elita. Aziz Business Company peut donc légalement procéder à l’étiquetage de marques sur lesquelles il possède des droits.

Quant au débat sur la faible qualité nutritionnelle de l’huile, elle est battue en brèche par cette attestation ci-dessous reproduite du ministère turque de l’Agriculture qui établit sa richesse.

L’ancien promoteur a déposé une requête auprès du parquet qui se chargera de transmettre le dossier à la direction du commerce intérieur pour vider le contentieux. Cette dernière qui détient jusqu’à présent les clés des magasins de l’ex promoteur de lutte, fixera le montant de la transaction avant que celui-ci ne reprennent ses activités de vente d’huile.

Aziz Ndiaye a été arrêté pour des «présomptions d’association de malfaiteurs et tromperie sur la nature et l’origine d’un produit alimentaire. Déféré au parquet, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.