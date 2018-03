Affaire Khalifa Sall- L’Etat évalue son préjudice à près de 7 milliards Fcfa

REWMI.COM- Le procès de Khalifa Sall et cie se poursuit ce jeudi, après une pause de 24 heures. Pour l’ouverture des débats, la primeur est revenue à l’agent judiciaire de l’Etat. Sa plaidoirie, il l’a déclinée en trois points : la fausseté des factures présentées par la Mairie, l’appartenance supposée des fonds à la ville de Dakar (qu’il conteste) et enfin, le paiement des factures.

Antoine Diome a tenu à « rappeler qu’au niveau de l’Etat, il y’a une seule caisse. Il n’y en a pas deux. Dans la caisse, on n’a pas avancé un budget. On a avancé la trésorerie qui provient de la caisse unique de l’Etat. Se voulant plus précis, il dit : « nulle part vous ne verrez que la ville est une entité indépendante. C’est une entité à l’intérieur d’un Etat avec les attributs juridiques de l’Etat. C’est pourquoi, l’Etat paye les factures d’électricité. Nous sommes dans un Etat unitaire et il n’y en a pas deux. Même quand il vote le budget, ça doit être approuvé par le préfet. »

L’agent judiciaire de l’Etat, qui soutient avoir « commencé par le règne de la loi » et « terminé par le règne de la loi » a tenté de démontrer que « c’est parce que le trésor a reçu de fausses pièces que des décaissements ont été effectués sur l’unique caisse du trésor ». Par conséquent, s’estimant « frustré » l’Etat demande en guise de réparation, 1,830 Milliards Fcfa pour préjudice matériel et 5 milliards de Fcfa pour le préjudice moral.

C. M. Sarr