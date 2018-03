Affaire Khalifa Sall- Me Seydou Diagne évoque Bara Sady, Thierno Ousmane Sy, Carmelo Sagna…

REWMI.COM- « Maintenant, ce sont les procureurs qui se mêlent à la matière électorale pour écarter des candidats à la présidence. On n’attrait à la barre que ceux qui ont des ambitions politiques ». C’est la conviction de Me Seydou Diagne, avocat de Khalifa Sall, maire de Dakar. La robe noire argumente ses propos par des rappels. Selon lui, le ministère public est chargé de défendre l’intérêt de la société. Si c’est le cas, le procureur devrait montrer tous les dossiers qui sont au parquet et qui pourraient prouver qu’il est là pour la société. Me Diagne estime que le procureur qui s’acharne pour juger Khalifa Sall, est assis sur des réclamations de 150 milliards de l’Etat du Sénégal. Il en cite quelques unes : l’affaire Bara Sady (Port Autonome de Dakar) dans laquelle le procureur admet que l’Etat a perdu 40 milliards, l’affaire de la Sar qui semble être rangée aux oubliettes, l’affaire Thierno Ousmane Sy (Acquisition de la troisième licence de téléphonie mobile) ou le procureur traque 10 milliards, l’affaire Carmelo Sagna (Société Africaine de Raffinage) entres autres. Pour certaines de ces affaires, l’avocat dit supplier le parquet de les enrôler depuis 4 ans, mais en vain. Pourtant, Pour Khalifa Sall, en trois semaines, son dossier est enrôlé. Suffisant pour l’avocat d’en déduire que la différence entre Khalifa Sall et les autres, c’est que ces derniers ne sont pas candidats à la présidence de la République.

C.M.SARR