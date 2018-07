Affaire Khalifa Sall: Me Youm s’en prend à la Cedeao

« La Cour de la Cedeao a tranché, indique Me Youm, repris par Sud fm. Le Tribunal de Dakar avait tranché. La Cour de la Cedeao, les experts qui sont beaucoup plus habilités que nous se sont prononcés sur la portée de la décision. Il appartiendra aux tribunaux qui sont déjà saisis de se prononcer par rapport à cette affaire. Il ne nous appartient pas, nous acteurs de la gouvernance et autorités de se prononcer ».

« La Cour a suffisamment de moyens, les tribunaux et les juges sénégalais sont suffisamment intelligents et très bien formés pour pouvoir justement apporter les réponses aux questions qui leur sont posées dans le cadre des procès. Il ne nous appartient pas de faire des commentaires sur des décisions de justice fussent-elles des décisions qui nous viennent de la Cedeao qui nous a habitués à des décisions très critiquées avec des argumentaires insuffisants. Mais pour nous au Sénégal, la Justice est rendue par des juridictions sénégalaises souveraines au nom du peuple sénégalais et nous attendons la décision qui sera rendue par les juridictions sénégalaises », conclut le Directeur de Cabinet du chef de l’État, Macky Sall.