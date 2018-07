Senegal's Minister of Energy Samuel Sarr delivers a speech on July 21, 2010 at the national assembly in Dakar during a state apology to the Senegalese nation in response to the recent recurring power cuts. AFP PHOTO / SEYLLOU (Photo credit should read SEYLLOU/AFP/Getty Images)

Affaire Khalifa Sall: Samuel Sarr écrit aux chefs d’Etat africains Partager Facebook

Pinterest Les soutiens se multiplient pour Khalifa Sall placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire de la Caisse d’avance. Selon Les Echos, Samuel Sarr a saisi les chefs d’Etat africains de la Cedeao d’une correspondance pour faire libérer Khalifa Sall. Dans sa lettre intitulée « appel au respect de la décision de la Cour de la justice de la Cedeao et à la libération du maire de Dakar Khalifa Sall » dont l’As détient copie, Samuel Sarr dénonce une justice à sens unique. Si Khalifa Sall est arrêté pour réédition des comptes, des proches du président sont épinglés par les corps de contrôle de l’Etat sans êtres inquiétés, écrit-il. Constatant que le président Macky Sall fait preuve d’une surdité absolue, l’ancien ministre de l’énergie demande à la Cedeao d’intervenir avant qu’il se soit trop tard, et pour cause. « Le Sénégal traverse des moments politiques inquiétants et chargés d’incertitudes », prévient Sarr. une Partager Facebook

