Affaire Koulibaly :Le message de Maradona

Légende à Naples et grand fan de Kalidou Koulibaly, Diego Maradona, a naturellement apporté son soutien au défenseur du club italien, victime de cris racistes mercredi lors du match contre l’Inter Milan (0-1). « J’ai joué sept ans avec Naples et j’ai moi aussi été victime de chants racistes de la part de certains fans. Je me souviens encore des banderoles « Bienvenue en Italie ». Je me sens encore plus Napolitain et aujourd’hui, je veux être proche de Kalidou Koulibaly. J’espère que cet épisode marquera un tournant : éliminer le racisme du football une fois pour toutes« , a lancé le champion du monde sur Instagram en affichant un maillot du Sénégalais. Le Lion appréciera.