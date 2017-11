Affaire Maty Mbodji:ouverture du proces ce matin

L’affaire Maty Mbodj revient à la barre aujourd’hui. Ce, après un premier renvoi. Pour rappel, à la suite d’une minutieuse instruction, Abdoulaye Chaya Cavin Diagne – petit ami de la défunte – et autres ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Et ils risquent gros puisque dans le dossier qui sera appelé à la barre, le parquet accuse ces derniers d’association de malfaiteurs, homicide involontaire, modification de l’état des lieux d’un délit ou crime, non assistance de personnes en danger et facilitation à autrui de l’usage illégale de drogue à haut risque.

Nous y reviendrons…